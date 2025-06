Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: все, що варто знати про турнір у США

Вже 15 червня стартує Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу. Футбольне свято у США триватиме аж до 13 липня.

24 Канал розповідає про найближчий розіграш Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу, який відбуватиметься за новим форматом. Участь у турнірі братимуть 32 клуби із шести конфедерацій.

Як відбирались учасники для Клубного чемпіонату світу-2025

Для УЄФА (Європи) виділили найбільшу кількість місць – аж 12. CONMEBOL (Південна Америка) мала 6 путівок. AFC (Азія), CAF (Африка) і CONCACAF (Північна Америка) представлять по чотири клуби, а OFC (Океанія) та асоціація, що приймає, отримали лише по одному слоту.

Для визначення усіх учасників КЧС-2025 брались до уваги результати у проміжок із 2021-го по 2024-го роки. Автоматично на турнір у США проходили клуби-переможці усіх конфедерацій, які виступали у континентальних першостях у цьому 4-річному відрізку. Решта ж команд здобували свої путівки на КЧС-2025 за континентальним рейтингом. Тому серед учасників немає Динамо чи Шахтаря.

Також у виборі учасників турніру був один важливий нюанс. На Клубний чемпіонат світу у США не могло відібратись більше двох учасників із однієї країни. Вийняток міг бути лише у тому випадку, якщо протягом 2021-2024 років одна країна мала більше двох тріумфаторів Ліги чемпіонів.

Де відбуватимуться матчі КЧС-2025

Матчі Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу відбуватимуться на 12 американських стадіонах в 11-ти містах: "Mercedes-Benz Stadium" (Атланта), "TQL Stadium" (Цинциннаті), "Bank OF America Stadium" (Шарлотт), "Rose Bowl Stadium" (Пасадена), "Hard Rock Stadium" (Маямі), "GEODIS Park" (Нашвілл), "MetLife Stadium" (Іст-Ратерфорд), "Camping World Stadium", "Inter & Co Stadium" (обидва – Орландо), "Lumen Field" (Сіетл), "Lincoln Financial Field" (Філадельфія) та "Audi Field" (Вашингтон).



Стадіони, які приймуть КЧС-2025 з футболу / Фото FIFA Club World Cup

Такий КЧС-2025 можна розцінювати, як репетицію перед чемпіонатом світу з футболу, який у 2026-му році також прийме США.

Довідка. Фінал Клубного чемпіонату світу-2025 відбудеться на арені "MetLife Stadium".

Поділ клубів на групи

32 учасники КЧС-2025 поділені на вісім квартетів. Одразу дві групи виділяються на фоні інших. Мова йде про групу В та G. У перший квартет потрапив чинний переможець Ліги чемпіонів-2024/2025 паризький ПСЖ та мадридський Атлетіко. А у групі G із іншими позмагаються туринський Ювентус та англійський Манчестер Сіті.

Відзначимо, що спершу у групі D одне із місць повинен був забронювати мексиканський клуб Леон. Однак ФІФА виключила команду із списку учасників КЧС-2025. Виявилось, що у Леона та Пачуки, яка пробилась раніше, один із той же власник.

Вакантне місце було розігране у матчі Лос-Анджелес – Америка, у якому тріумфував клуб українця Артема Смолякова – 2:1. Щоправда, Смоляков участі у цьому поєдинку не брав, провівши весь матч на лаві запасних Лос-Анджелеса.

Група А: Аль-Аглі, Інтер Маямі, Палмейрас та Порту.

Аль-Аглі, Інтер Маямі, Палмейрас та Порту. Група В: Атлетіко Мадрид, Ботафогу, ПСЖ та Саундерс.

Атлетіко Мадрид, Ботафогу, ПСЖ та Саундерс. Група С: Окленд, Баварія, Бенфіка та Бока Хуніорс.

Окленд, Баварія, Бенфіка та Бока Хуніорс. Група D: Челсі, Лос-Анджелес, Есперанс і Фламенгу.

Челсі, Лос-Анджелес, Есперанс і Фламенгу. Група Е: Інтер, Монтеррей, Рівер Плейт і Урава Редс.

Інтер, Монтеррей, Рівер Плейт і Урава Редс. Група F: Боруссія Дортмунд, Флуміненсе, Мамелоді Сандаунз і Ульсан.

Боруссія Дортмунд, Флуміненсе, Мамелоді Сандаунз і Ульсан. Група G: Аль-Айн, Ювентус, Манчестер Сіті та Відад.

Аль-Айн, Ювентус, Манчестер Сіті та Відад. Група Н: Аль-Хіляль, Реал, Пачука та РБ Зальцбург.

Зверніть увагу! У плей-оф КЧС-2025 проб'ються команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах. Далі у кожному із раундів на клуби чекатимуть одноматчеві протистояння. У рамках турніру матчу за третє місце не передбачено.

Без українських клубів, але із гравцями збірної України

Як бачимо, що жоден представник українського футболу не пробився до Клубного чемпіонату світу (Динамо та Шахтар). Однак без українського сліду на Клубному чемпіонаті світу-2025 з футболу не обійдеться.

У двох випадках це стосується голкіперської позиції. У США свої матчі зіграють мадридський Реал Андрія Луніна та лісабонська Бенфіка Анатолія Трубіна. Обидва українські воротарі потрапили до заявок своїх клубів на заокеанський турнір.

Також в останній вагон застрибнув Лос-Анджелес із Артемом Смоляковим, які скористались виключенням Леона, власник якого спричинив скандал.

Заявка Бенфіки на КЧС-2025 з футболу:

Воротарі: Анатолій Трубін , Діого Феррейра, Андре Гомеш.

, Діого Феррейра, Андре Гомеш. Захисники: Альваро Каррерас, Антоніу Сілва, Самуель Даль, Ніколас Отаменді, Руй Сілва, Гонсалу Олівейра, Джошуа Віндер, Леандро Сантос, Адріан Байрамі.

Альваро Каррерас, Антоніу Сілва, Самуель Даль, Ніколас Отаменді, Руй Сілва, Гонсалу Олівейра, Джошуа Віндер, Леандро Сантос, Адріан Байрамі. Півзахисники: Фредрік Аурснес, Оркун Кекчю, Леандро Баррейру, Флорентіно, Жоау Велозу, Рафаель Луїш, Жоау Рего, Ренату Санчес, Діогу Пріосте.

Фредрік Аурснес, Оркун Кекчю, Леандро Баррейру, Флорентіно, Жоау Велозу, Рафаель Луїш, Жоау Рего, Ренату Санчес, Діогу Пріосте. Нападники: Анхель Ді Марія, Вангеліс Павлідіс, Керем Актюркоглу, Андреа Белотті, Андреас Шелдеруп, Джанлука Престіанні, Брума, Тьяго Гувейя, Едуардо Фернандеш.

Заявка Реала на Клубний ЧС-2025

Головний тренер Реал Хабі Алонсо включив Андрія Луніна у заявку на КЧС-2025. Також із собою у США іспанський спеціаліст візьме із собою ще трьох голіперів.

Воротарі: Куртуа, Лунін , Фран Гонсалес, Местре.

Куртуа, , Фран Гонсалес, Местре. Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Трент, Васкес, Гарсія, Рюдігер, Менді, Хойсен, Юссуф, Якобо, Асенсіо, Фортеа, Агуадо.

Карвахаль, Мілітао, Алаба, Трент, Васкес, Гарсія, Рюдігер, Менді, Хойсен, Юссуф, Якобо, Асенсіо, Фортеа, Агуадо. Півзахисники: Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Модрич, Тчуамені, Гулер, Себальос, Чема, Мартін.

Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Модрич, Тчуамені, Гулер, Себальос, Чема, Мартін. Нападники: Вінісіус, Мбаппе, Родріго, Ендрік, Брахім, Гонсало, Муньйоз.



Заявка Реала на КЧС-2025 / Фото мадридського клубу

Могло, звісно, буде й чотири українські футболісти на Клубному чемпіонаті світу у США, якби Михайло Мудрик не встряг у допінговий скандал.

Хто найбільше перемагав на Клубних чемпіонатах світу

Клубні чемпіонати світу проводяться ще із 2000-го року. Відтоді трофей над головою підіймали 12 команд із різних куточків нашої планети. Найбільше тріумфували футболісти мадридського Реала – аж 5 разів. Востаннє це було у сезоні-2022/2023.

Довідка. Чинним чемпіоном Клубного чемпіонату світу є Манчестер Сіті, який у сезоні-2023/2024 вперше у своїй історії підкорив даний турнір. У фіналі "містяни" розгромили Флуміненсе 4:0.

На дві звитяги менше в іншого іспанського гранда – каталонської Барселони. По дві перемоги у мюнхенської Баварії та бразильського Корінтіанса. Бразильський клуб став першим в історії тріумфатором КЧС з футболу (2000).

Хто ще брав трофей КЧС з футболу: МанСіті, Челсі, Ліверпуль, Інтер, Мілан, Манчестер Юнайтед, Сан-Паулу та Інтернасьйонал.

Призовий фонд КЧС-2025

Загальний призовий фонд Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу складає аж один мільярд доларів.

Натомість переможець турніру у США отримає близько 100 мільйонів.

Де дивитись матчі Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Офіційним транслятором Клубного чемпіонату світу-2025 буде стрімінгова платформа DAZN, яка покажу усі 63 матчі турніру. Однак без українських коментаторів.

Українські уболівальники зможуть переглянути частину поєдинків турніру на платформах Суспільне Спорт, а також місцевих телеканалах Суспільного.

Також для футбольних уболівальників організують щоденні підсумкові студії за результатами ігрового дня (Суспільне Спорт). Фани, які не зможуть переглянути матчі у прямому ефірі, матимуть змогу подивитись повні записи поєдинків на сайті Суспільне Спорт.

А от хайлайти усіх ігор КЧС-2025 можна буде переглянути на ютуб-каналі Суспільне Спорт.

Однак далеко не усі матчі КЧС-2025 можна буде переглянути на Суспільне Спорт. Мовник транслюватиме лише частину поєдинків, а точніше 25 ігор групової стадії, а також усі матчі плей-оф, включно з фіналом. Це будуть поєдинки топових європейських клубів (таких як Баварія, Інтер, ПСЖ і тд), а також Бенфіки та Реала, де є українці.