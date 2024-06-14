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Sport News 24 Футбол Расписание матчей и турнирная таблица Клубного чемпионата мира-2025
14 июня, 12:00
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Расписание матчей и турнирная таблица Клубного чемпионата мира-2025

Анатолий Дерека

Клубный чемпионат мира впервые в истории пройдет в формате 32-х команд. Вашему вниманию –расписание всех 63-х матчей турнира, который определит лучшую команду мира.

С 15 июня по 13 июля в США пройдет Клубный чемпионат мира-2025. ФИФА реформировала турнир, увеличив количество участников. Теперь соревнование будет проходить раз в четыре года, а не ежегодно, как раньше.

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Календарь Клубного чемпионата мира

Участие в КЧМ принимают 32 команды из шести различных ассоциаций. 12 из них представляют Европы, 6 – Южную Америку, 5 – Северную Америку, по 4 – Азию и Африку и одна – Океанию.

Все участники разделились на восемь групп по 4 команды. Турнир пройдет в классическом формате Мундиаля для сборных, который имел место до 2022 года включительно. Матчи КЧМ пройдут на 12-nb стадионах США:

  • Нью-Йорк
  • Вашингтон
  • Лос-Анджелес
  • Майами
  • Филадельфия
  • Орландо (два стадиона)
  • Атланта
  • Сиэтл
  • Шарлотта
  • Нэшвилл
  • Цинциннати

Решающий матч клубного Мундиаля пройдет 13 июля в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум", которая вмещает 82,5 тысячи зрителей. 24 Канал представляет расписание матчей Клубного ЧМ и турнирное положение в группах.

ГРУППА А

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Палмейрас 0 0 0 0-0 0
2 Порту 0 0 0 0-0 0
3 Аль-Ахли 0 0 0 0-0 0
4 Интер Майами 0 0 0 0-0 0
  • 15 июня, 03:00. Аль-Ахли – Интер Майами
  • 16 июня, 01:00. Палмейрас – Порту
  • 19 июня, 19:00. Палмейрас – Аль-Ахли
  • 19 июня, 22:00. Интер Майами – Порту
  • 24 июня, 04:00. Порту – Аль-Ахли
  • 24 июня, 04:00. Интер Майами – Палмейрас

ГРУППА B

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 ПСЖ 0 0 0 0-0 0
2 Атлетико 0 0 0 0-0 0
3 Ботафого 0 0 0 0-0 0
4 Сиэтл Саундерз 0 0 0 0-0 0
  • 15 июня, 22:00. ПСЖ – Атлетико
  • 16 июня, 05:00. Ботафого – Сиэтл Саундерз
  • 20 июня, 01:00. Сиэтл Саундерз – Атлетико
  • 20 июня, 04:00. ПСЖ – Ботафого
  • 23 июня, 22:00. Атлетико – Ботафого
  • 23 июня, 22:00. Сиэтл Саундерз – ПСЖ

ГРУППА С

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Бавария 0 0 0 0-0 0
2 Окленд Сити 0 0 0 0-0 0
3 Бока Хуниорс 0 0 0 0-0 0
4 Бенфика 0 0 0 0-0 0
  • 15 июня, 19:00. Бавария – Окленд Сити
  • 17 июня, 01:00. Бока Хуниорс – Бенфика
  • 20 июня, 19:00. Бенфика – Окленд Сити
  • 21 июня, 04:00. Бавария – Бока Хуниорс
  • 24 июня, 22:00. Окленд Сити – Бока Хуниорс
  • 24 июня, 22:00. Бенфика – Бавария

ГРУППА D

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Фламенго 0 0 0 0-0 0
2 Эсперанс 0 0 0 0-0 0
3 Челси 0 0 0 0-0 0
4 Лос-Анджелес 0 0 0 0-0 0
  • 16 июня, 22:00. Челси – Лос-Анджелес
  • 17 июня, 04:00. Фламенго – Эсперанс
  • 20 июня, 21:00. Фламенго – Челси
  • 21 июня, 01:00. Лос-Анджелес – Эсперанс
  • 25 июня, 04:00. Эсперанс – Челси
  • 25 июня, 04:00. Лос-Анджелес – Фламенго

ГРУППА Е

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Ривер Плейт 0 0 0 0-0 0
2 Урава Ред Даймондз 0 0 0 0-0 0
3 Монтеррей 0 0 0 0-0 0
4 Интер 0 0 0 0-0 0
  • 17 июня, 22:00. Ривер Плейт – Урава Ред Даймондз
  • 18 июня, 04:00. Монтеррей – Интер
  • 21 июня, 22:00. Интер – Урава Ред Даймондз
  • 22 июня, 04:00. Ривер Плейт – Монтеррей
  • 26 июня, 04:00. Интер – Ривер Плейт
  • 26 июня, 04:00. Урава Ред Даймондз – Монтеррей

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ГРУППА F

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Флуминенсе 0 0 0 0-0 0
2 Боруссия Д 0 0 0 0-0 0
3 Ульсан Хюндай 0 0 0 0-0 0
4 Мамелоди Сандаунз 0 0 0 0-0 0
  • 17 июня, 19:00. Флуминенсе – Боруссия Д
  • 18 июня, 01:00. Ульсан Хюндай – Мамелоди Сандаунз
  • 21 июня, 19:00. Мамелоди Сандаунз – Боруссия Д
  • 22 июня, 01:00. Флуминенсе – Ульсан Хюндай
  • 25 июня, 22:00. Боруссия Д – Ульсан Хюндай
  • 25 июня, 22:00. Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе

ГРУППА G

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Манчестер Сити 0 0 0 0-0 0
2 Видад 0 0 0 0-0 0
3 Аль-Ахли 0 0 0 0-0 0
4 Ювентус 0 0 0 0-0 0
  • 18 июня, 19:00. Манчестер Сити – Видад
  • 19 июня, 04:00. Аль-Айн – Ювентус
  • 22 июня, 19:00. Ювентус – Видад
  • 23 июня, 04:00. Манчестер Сити – Аль-Айн
  • 26 июня, 22:00. Ювентус – Манчестер Сити
  • 26 июня, 22:00. Видад – Аль-Айн

ГРУППА Н

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Реал Мадрид 0 0 0 0-0 0
2 Аль-Хиляль 0 0 0 0-0 0
3 Пачука 0 0 0 0-0 0
4 Зальцбург 0 0 0 0-0 0
  • 18 июня, 22:00. Реал Мадрид – Аль-Хиляль
  • 19 июня, 01:00. Пачука – Зальцбург
  • 22 июня, 22:00. Реал Мадрид – Пачука
  • 23 июня, 01:00. Зальцбург – Аль-Хиляль
  • 27 июня, 04:00. Зальцбург – Реал Мадрид
  • 27 июня, 04:00. Аль-Хиляль – Пачука

1/8 ФИНАЛА

  • 28 июня, 19:00. 1А – 2В
  • 28 июня, 23:00. 1С – 2D
  • 29 июня, 19:00. 1B – 2A
  • 29 июня, 23:00. 1D – 2C
  • 30 июня, 22:00. 1E – 2F
  • 1 июля, 04:00. 1G – 2H
  • 1 июля, 22:00. 1H – 2G
  • 2 июля, 04:00. 1F – 2E

1/4 ФИНАЛА

  • 4 июля, 22:00. 1E/2F – 1G/2H
  • 5 июля, 04:00. 1A/2B – 1С/2D
  • 5 июля, 19:00. 1B/2A – 1D/2C
  • 5 июля, 23:00. 1H/2G – 1F/2E

1/2 ФИНАЛА

  • 8 июля, 22:00. Полуфинал 1
  • 9 июля, 22:00. Полуфинал 2

ФИНАЛ

  • 13 июля, 22:00. Финал