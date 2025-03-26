Победитель выиграет более 100 миллионов: ФИФА объявила размер призовых для участников клубного ЧМ

Обновленный клубный чемпионат мира будет куда более привлекательным в финансовом плане, чем предыдущий формат. Особенно неплохо заработают команды из Европы.

Уже этим летом ФИФА проведет обновленный клубный чемпионат мира. Впервые в истории участие в турнире примут 32 клуба со всего мира, которые разделены на восемь групп.

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Более 100 миллионов для победителя

Между тем стал известен размер призовых для участников соревнования, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ФИФА. Общий фонд для команд будет составлять 1 миллиард долларов. Эта сумма является рекордной в истории турнира.

Рекордно большие призовые получит победитель турнира. Они достигнут аж 115 миллионов. При этом все призовые будут разделены на две части. 475 миллионов ФИФА разделит согласно спортивным результатам.

Еще 525 миллионов команды получат в качестве гарантированного бонуса за участие. Больше всего из этой суммы достанется европейским клубам, каждый из них получит от 12 до 35 миллионов долларов. Распределение гарантированных призовых для остальных команд выглядит так:

клубы Южной Америки – по 14 миллионов

клубы Северной Америки – по 8,8 миллиона

клубы Африки – по 8,8 миллионов

клубы Азии – по 8,8 миллионов

представитель Океании – 3,3 миллиона

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Напомним, что клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля этого года. От Европы участие в соревновании примут 12 команд. Распределение по группам следующее: