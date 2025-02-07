Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала отчет по итогу зимнего трансферного окна. В исследовании указаны рекордные суммы, которые были потрачены клубами ведущих лиг, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт ФИФА.

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Горячая трансферная зима-2025

Согласно исследованию, за период с 1 января по 4 февраля 2025 года клубы потратили 2,35 миллиарда долларов. Это почти на 58% больше, чем в прошлом году.

Более того, эта сумма на 47% превышает предыдущий рекорд, который был установлен в январе 2023 года. Тогда суммарные расходы составляли 1,57 миллиарда долларов.

В мужском профессиональном футболе было зафиксировано 5863 международных трансфера. Данный показатель превышает предыдущий рекорд на 19,1%.

Таблицу расходов возглавляют английские клубы. Британцы приобрели игроков на сумму 621,6 миллиона долларов. Львиная доля принадлежит действующему чемпиону АПЛ Манчестер Сити. На подписание Омара Мармуша, Нико Гонсалеса, Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Джумы Баха "горожане" потратили более 224 миллионов долларов.

Трансфер Мармуша стоил МанСити 75 миллионов евро / фото Манчестер Сити

Самым дорогим игроком зимнего трансферного окна стал колумбийский нападающий Джон Дуран. На его приобретение Аль-Наср отдал Астон Вилле 79,97 миллиона долларов.

В топ-5 стран с самыми большими расходами

Англия – 621,6 миллиона долларов

Германия – 295,7 миллиона долларов

Италия – 223,8 миллиона долларов

Франция – 209,7 миллиона долларов

Саудовская Аравия – 202,1 миллиона долларов

Больше всего прибыли от трансферов получили клубы Франции – 371 миллион долларов. За ними следуют клубы Германии (226,2 миллиона долларов), Англии (185,2 миллиона долларов), Португалии (176,4 миллиона долларов) и Италии (162 миллиона долларов).

Больше всего входящих международных трансферов было зафиксировано в Бразилии – 471. А вот из чемпионата Аргентины выбыли больше всего игроков – 225.

Женский футбол бьет рекорды

Рекордные показатели также были зафиксированы в женском профессиональном футболе. Во время трансферного окна было потрачено 5,8 миллиона долларов. Это на 180,6% больше по сравнению с предыдущим рекордом. За этот период было зафиксировано 455 международных трансферов.

В женском футболе лидируют английские клубы. Они потратили на приобретение новых игроков 2,3 миллиона долларов.