Определились все пары 1/4 финала Клубного ЧМ: дата и время начала матчей

В субботу, 14 июня, начался Клубный Мундиаль-2025 по футболу. Накануне завершилась стадия 1/8 финала.

Последними командами, которые квалифицировались в восьмерку лучших стали Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Они одержали победы над Ювентусом и Монтерреем соответственно, сообщает 24 Канал.

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Когда состоятся матчи 1/4 финала Клубного ЧМ

И теперь определились все участники четвертьфинала. На этой стадии турнира зрители станут свидетелями двух европейских противостояний и двух межконтинентальных.

Первыми сыграют между собой бразильский Флуминенсе и Аль-Хиляль из Саудовской Аравии, который сенсационно выбил из турнира Манчестер Сити. Последний полуфиналист определится в противостоянии Реала и Боруссии.

Все пары 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025

Флуминенсе – Аль-Хиляль (4 июля, 22:00)

Палмейрас – Челси (5 июля, 04:00)

ПСЖ – Бавария (5 июля, 19:00)

Реал – Боруссия Д (5 июля, 23:00)

К слову. Финал Клубного ЧМ состоится 13 июля в Ист-Резерфорде на "Мет-Лайф Стэдиум". Он начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что действующим победителем Клубном Мундиаля является Манчестер Сити. "Горожане" в 2023 году в финале разгромили Флуминенсе со счетом 4:0.