В США продолжается Клубный чемпионат мира-2025. Одним из фаворитов турнира является английский Манчестер Сити, который на первой стадии плей-офф получил в соперники Аль-Хиляль, сообщает 24 Канал.

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Манчестер Сити идет к трофею

Манчестер Сити на пути к 1/8 уверенно выиграл свою группу, набрав девять очков в трех матчах. Аль-Хиляль, который дал бой Реалу, занял второе место в квартете после "сливочных" и сразу попал на именитого соперника.

Считалось, что подопечные Пепа Гвардиолы должны проходить в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 и продолжать бороться за трофей. Однако у саудитов были свои планы на этот матч.

Манчестер Сити – Аль-Хиляль 3:4

Голы:, Силва, 9, Голанд, 55, Фоден, 104 – Леонардо, 46, 112, Малком, 52 0 Кулибали, 94

Манчестер Сити был фаворитом матча, что подтвердилось с самого начала. Уже на 9-й минуте матча Бернарду Силва открыл счет в матче, забив в ворота Аль-Хиляля – 1:0.

"Горожане" продолжили контролировать мяч и создавать опасные моменты, но дело до забитых мячей не доходило. Зато в начале второго тайма Маркос Леонардо сравнял счет – 1:1.

Меньше, чем за 10 минут команды обменялись голами. Сначала забил Малком с Аль-Хиляля, а в ответ быстрым взятием ворот отметился Эрлинг Голанд – 2:2.

После 40 минут катания мяча матч перешел к экстратаймам. Аль-Хиляль вновь смог выйти вперед, но на этот раз усилиями Калиду Кулибали. Однако Манчестер Сити быстро сравнял счет благодаря голу Фила Фодена – 3:3.

Аль-Хиляль оказался сильнее в голевой перестрелке. Маркос Леонардо на 112-й минуте матча оформил дубль и принес сенсационную победу саудовскому клубу со счетом 3:4 в пользу "голубых волн".

Видеообзор матча Манчестер Сити – Аль-Хиляль:

Таким образом Аль-Хиляль сыграет в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 против Флуминенсе, который сенсационно выбил Интер в очном противостоянии. Матч состоится 4 июля в 22:00 по киевскому времени.