В США продолжается Клубный чемпионат мира-2025. На понедельник, 30 июня, была вынесена встреча 1/8 финала, в которой Флуминенсе противостоял миланскому Интеру, сообщает 24 Канал.

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Как сыграли Интер и Флуминенсе

Европейские команды на Клубном чемпионате мира имеют определенные трудности из-за жаркой погоды. Не стал исключением финалист Лиги чемпионов-2024/25.

Уже в дебюте матча Флуминенсе вышел вперед. Аргентинский форвард "трехцветных" Херман Кано великолепным ударом головой замкнул поперечную передачу. Так бразильцы неожиданно повели в счете в матче с грандом европейского футбола.

Видео гола Кано

Подопечные Кристиана Киву больше владели мячом, но острее действовали бразильцы. На 40-й минуте мяч во второй раз оказался в воротах Зоммера. Впрочем, благодаря ВАР арбитр увидел офсайд у игрока Флуминенсе и отменил гол Тьяго Силвы.

Во втором тайме новый тренер "нерадзурри" заменами попытался переломить ход встречи. Великолепный шанс на 69-й минуте упустил защитник Интера Стефан де Врей, который пробил в одно касание.

В концовке встречи Лаутаро Мартинес несколько раз угрожал воротам "трехцветных". Однако в одном эпизоде спасла стойка, а в других вратарь спас свою команду.

В компенсированное время хавбек бразильцев Эркулес окончательно похоронил надежды Интера.

Видео гола Эркулеса

До финального свистка счет так и не изменился. Флуминенсе сенсационно победил Интер и вышел в четвертьфинал КЧМ-2025.

Интер – Флуминенсе 0:2

Гол: Кано, 3, Эркулес, 90+4

В четвертьфинале Флуминенсе сыграет против победителя пары Манчестер Сити – Аль Хиляль. Поединок состоится в Орландо 4 июля и начнется в 22:00 по Киеву.