В США выходит на финишную прямую Клубный чемпионат мира-2025. В одном из первых матчей 1/8 финала португальская Бенфика противостояла английскому Челси, сообщает 24 Канал.

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Трубин в старте

Португальцы удивили на групповой стадии, опередив в квартете Баварию. Одним из героев "орлов" был Анатолий Трубин, который в двух матчах отыграл насухо.

Поэтому неудивительно, что на битву в 1/8 финала украинец снова вышел со старта. Челси же не мог рассчитывать на своего основного центрфорварда Николя Джексона.

Бенфика ожидаемо играла вторым номером. Впрочем португальцам не удавалось организовать реальную остроту у ворот соперника. Зато Челси заставил Трубина попотеть.

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Бенфика – Челси 1:4

Гол: 90+5 Ди Мария (П) – Джеймс, 64, Нкунку, 108, Нету, 114, Дьюзберри-Голл, 117.

Украинец совершил четыре сейва за игру, однако в итоге ему суждено было стать не спасителем Бенфики, а антигероем. Челси свой единственный гол забил в середине второго тайма и Трубин в этом эпизоде откровенно ошибся.

Рис Джеймс со стандарта от боковой линии пробил под ближнюю стойку. Анатолий не заметил момент удара и пропустил досадный гол. Бенфике не удалось прижать Челси к воротам, а из-за грозы матч еще и был надолго приостановлен.

После возобновления игры Бенфика сумела сравнять счет, однако осталась в меньшинстве – Престианни получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На этом проблемы для команды Трубина только начались. После удаления Челси, уже в экстратаймах, полностью перехватил инициативу в свои руки.

В дополнительное время подопечные Марески показали настоящий мастер-класс. Сначала Нкунку вывел свою команду вперед, в дальнейшем Нето реализовал молниеносную контратаку и уже потом точку в матче поставил Дьюзберри-Холл после передачи Палмера.

Видеообзор матча Бенфика – Челси

В конце концов игра была доиграна и завершена разгромной победой "синих". Команда Энцо Марески выходит в четвертьфинал, где будет противостоять бразильскому Палмейрасу.