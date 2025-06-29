У США виходить на фінішну пряму Клубний чемпіонат світу-2025. В одному з перших матчів 1/8 фіналу португальська Бенфіка протистояла англійському Челсі, повідомляє 24 Канал.

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Трубін в старті

Португальці здивували на груповій стадії, випередивши у квартеті Баварію. Одним із героїв "орлів" був Анатолій Трубін, який у двох матчах відіграв насухо.

Тож недивно, що на битву в 1/8 фіналу українець знову вийшов зі старту. Челсі ж не міг розраховувати на свого основного центрфорварда Ніколя Джексона.

Бенфіка очікувано грала другим номером. Втім португальцям не вдавалось організувати реальну гостроту біля воріт суперника. Натомість Челсі змусив Трубіна попітніти.

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Бенфіка – Челсі 1:4

Гол: 90+5 Ді Марія (П) – Джеймс, 64, Нкунку, 108, Нету, 114, Дьюзберрі-Голл, 117.

Українець здійснив чотири сейви за гру, проте у підсумку йому судилось стати не рятівником Бенфіки, а антигероєм. Челсі забив гол всередині другого тайму і Трубін у цьому епізоді відверто помилився.

Ріс Джеймс зі стандарту від бокової лінії пробив під ближню стійку. Анатолій не помітив момент удару та пропустив прикрий гол. Бенфіці не вдалось притиснути Челсі до воріт, а через грозу матч ще і був надовго призупинений.

Після поновлення гри Бенфіка зуміла зрівняти рахунок, однак залишилася в меншості – Престіанні отримав другу жовту картку і був вилучений з поля. На цьому негаразди для команди Трубіна лише почались. Після вилучення Челсі, вже у екстратаймах, повністю перехопив ініціативу у свої руки.

У додатковий час підопічні Марески показали справжній майстер-клас. Спочатку Нкунку вивів свою команду вперед, надалі Нето реалізував блискавичну контратаку і вже згодом крапку в матчі поставив Дьюзберрі-Холл після передачі Палмера.

Відеоогляд матчу Бенфіка – Челсі

Зрештою гра була дограна та завершена розгромною перемогою "синіх". Команда Енцо Марески виходить до чвертьфіналу, де протистоятиме бразильському Палмейрасу.