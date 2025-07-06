Кто вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира-2025: дата и время начала матчей

Клубный Мундиаль в США подходит к концу. В борьбе за трофей обновленного турнира остались четыре клуба, из которых три представляют Европу.

На Клубном чемпионате мира-2025 подошли к завершению матчи 1/4 финала. До этой стадии дошли пять европейских клубов, два – из Бразилии и Аль-Хиляль, сообщает 24 Канал.

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Список полуфиналистов КЧМ

Ряд сенсаций в 1/8 финала подарили Челси довольно удобную сетку. Лондонцам для попадания в финал надо было победить Палмейрас, после чего в полуфинале переиграть Флуминенсе или Аль-Хиляль.

С первой задачей лондонцы справились, хотя и не без проблем. После того, как команды обменялись голами, решающим стал автогол Вевертона в конце матча. Он и поставил крест на надеждах Палмейраса.

Соперником лондонцев в 1/2 финала станет еще один бразильский клуб Флуминенсе. "Красно-зеленые" переиграли в равном матче Аль-Хиляль, за который выступают Невеш и Канселу. Оба игрока тяжело пережили трагическую смерть Диогу Жоты.

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Во втором полуфинале будут соревноваться главные фавориты турнира ПСЖ и Реал. Французы выбили в напряженном матче Баварию, тогда как "бланкос" удержали победу над Боруссией.

Расписание матчей 1/2 финала Клубного чемпионата мира:

8 июля, 22:00 . Флуминенсе – Челси

. Флуминенсе – Челси 9 июля, 22:00. ПСЖ – Реал

Финал Клубного чемпионата мира пройдет 13 июля в Нью-Йорке. Напомним, что матчи турнира доступны на ОТТ-платформе DAZN для подписчиков, а также канале Суспільне Спорт.