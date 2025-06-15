ПСЖ – Атлетико: кто покажет матч клубного чемпионата мира в Украине

Парижский и мадридский коллективы очным матчем откроют программу своих выступлений на клубном Мундиале. Команды являются фаворитами в своей группе, где также сыграют Ботафого и Сиэтл Саундерс.

В воскресенье, 15 июня, в США стартует клубный чемпионат мира. В первый же игровой день в Пасадене встретятся два европейских гранда – ПСЖ и Атлетико, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть матч ПСЖ – Атлетико

В Украине прямая трансляция этого поединка будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Спорт", "Максимальная" и Megogopack XL.

Также матч ПСЖ – Атлетико будет в свободном доступе. Его будут транслировать на местных телеканалах Суспільного.

Отметим, что это будет лишь четвертое очное противостояние между европейскими грандами. Сейчас они имеют полный паритет (по одной победе и ничья), баланс голов также равный – 5:5.

Справка. Стартовый свисток поединка ПСЖ – Атлетико прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что всего в клубном чемпионате мира примет участие 32 команды. В четырех из них играют футболисты из Украины.