ФИФА выделит рекордные призовые для участников клубного ЧМ-2025 по футболу

В середине июня 2025 года в Соединенных Штатах Америки стартует клубный чемпионат мира по футболу. В турнире примут участие 32 команды, которые будут соревноваться по новому формату.

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается выплатить рекордные призовые участником грандиозного турнира. Победитель клубного чемпионата мира заработает больше денег, чем триумфатор Лиги чемпионов, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Читайте также Трамп не помог: ФИФА и УЕФА продолжат футбольную изоляцию России

Фантастические гонорары для участников клубного ЧМ-2025

Организаторы турнира прогнозируют получить доходы в размере двух миллиардов долларов. Из этих средств ФИФА планирует выплатить один миллиард командам-участницам.

Дополнительный доход от турнира будет распределен между клубами, которые не будут участвовать в турнире, по принципу солидарности. Невероятная сумма призовых стала возможна благодаря контракту ФИФА со стриминговой платформой DAZN, которая будет иметь эксклюзивные права на трансляцию матчей.

Призовые в размере одного миллиарда долларов станут крупнейшими в истории клубного футбола. Сейчас ФИФА завершает переговоры по распределению призовых.

Напомним, что клубный чемпионат мира-2025 впервые пройдет в новом формате. В нем примут участие 32 команды из шести конфедераций. Одно место автоматически получила страна-хозяин. Европу будут представлять 12 клубов.

На групповом этапе (8 групп по 4 команды) соперники определят участников 1/8 финала. Далее турнир будет проходить по системе плей-офф. Финал клубного чемпионата мира состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium. Турнир в США продлится с 15 июня по 13 июля.