Суперкомпьютер назвал победителя Клубного ЧМ-2025: перед полуфиналами фаворит изменился

С 15 июня продолжается Клубный чемпионат мира по футболу. Из 32 участников турнира осталось лишь четыре, которые смогли пробиться в 1/2 финала.

Перед началом этой стадии искусственный интеллект проанализировал шансы команд на победу в Клубном мундиале. Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал наиболее вероятного чемпиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta Analyst.

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Прогноз от ИИ на клубный ЧМ-2025

Перед четвертьфиналами он больше всего шансов победить отдавал Челси, который имел более простую сетку. Однако после победы ПСЖ над Баварией, именно парижский клуб стал главным фаворитом турнира – 39,3%.

"Синие" же теперь опустились на второе место. Вероятность их чемпионства оценивается в 33,4%, а тройку претендентов замыкает мадридский Реал – 24,6%.

Меньше всего же искусственный интеллект верит в бразильский Флуминенсе. Шансы на победу клуба из Южной Америки составляют лишь 2,7%.

Справка. В полуфинале Челси встретится с Флуминенсе, ПСЖ сыграет с Реалом. Их очные противостояния состоятся 8 и 9 июля соответственно.

Напомним, что на предыдущей стадии турнира Килиан Мбаппе забил невероятный гол в ворота дортмундской Боруссии, который посвятил погибшему Диогу Жоти.