В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением судей, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Коппинджер о дальнейшей карьере Усика

Инсайдер считает, что украинский боксер завершит карьеру в 2025 году, ведь ему больше нечего доказывать и на самом деле больше не с кем драться после того, как он фактически очистил вершину супертяжелого веса. Олимпийский золотой призер дважды победил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Будет ли Усик иметь мотивацию на реванш с Дюбуа, над которым он уже доминировал и остановил его джебом? Конечно, для Усика есть и другие бои. Если Джозеф Паркер победит Дюбуа, Усик может драться с Паркером за титул абсолютного чемпиона мира,

– рассказал Коппинджер.

Он также добавил, что в этом году Усику исполняется 38 лет он заработал много денег за свою славную карьеру и, пожалуй, самое главное – до сих пор живет в растерзанной войной Украине со своей женой и детьми.

Напомним, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Даниэль Дюбуа бросил вызов Александру Усику и тот согласился на реванш. Однако на данный момент не известно, состоится ли второе противостояние боксеров.