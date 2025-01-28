В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

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Коппінджер про подальшу кар'єру Усика

Інсайдер вважає, що український боксер завершить кар'єру у 2025 році, адже йому більше нема чого доводити і насправді більше немає з ким битися після того, як він фактично очистив вершину суперважкої ваги. Олімпійський золотий призер двічі переміг Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

Чи матиме Усик мотивацію на реванш із Дюбуа, над яким він уже домінував і зупинив його джебом? Звичайно, для Усика є й інші бої. Якщо Джозеф Паркер переможе Дюбуа, Усик може битися з Паркером за титул абсолютного чемпіона світу,

– розповів Коппінджер.

Він також додав, що цього року Усику виповнюється 38 років він заробив багато грошей за свою славетну кар’єру і, мабуть, найголовніше – досі живе в розтерзаній війною Україні зі своєю дружиною та дітьми.

Нагадаємо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Даніель Дюбуа кинув виклик Олександру Усику і той погодився на реванш. Однак на цей час не відомо, чи відбудеться друге протистояння боксерів.