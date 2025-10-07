Министерство иностранных дел Италии обратилось к ООН с призывом заморозить войны по всему миру на время Олимпиады. Соревнования должны пройти в феврале 2026 года.

Уже этой зимой в Милане состоятся очередные зимние Олимпийские игры. Италия максимально вовлеклась в организацию соревнований и решила их использовать и в политическом контексте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ansa.

Будет ли мир во время Олимпиады?

Накануне зимней Олимпиады с заявлением выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который по совместительству является вице-премьером страны. Он призвал остановить все военные действия в мире на время Игр.

Мы должны быть чемпионами мира. Мы поддерживаем план США по Газе. Как сказал Папа Лев, мы никогда не должны отказываться от надежды на мир. Учитывая Олимпийские игры в Милане, мы вносим предложение в ООН об олимпийском перемирии для всех войн, в частности в Украине и на Ближнем Востоке,

– заявил Таяни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал МОК не допустить россиян к участию в Олимпийских играх. Он отметил важность сохранения санкций, чтобы агрессор не использовал спорт для своей пропаганды.

Напомним, что зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане. Украина уже получила единственную лицензию в фигурном катании на Олимпиаду.

Россияне на Олимпийских играх