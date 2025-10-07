Міністерство закордонних справ Італії звернулось до ООН із закликом заморозити війни по всьому світу на час Олімпіади. Змагання має проти в лютому 2026 року.

Вже цієї зими у Мілані відбудуться чергові зимові Олімпійські ігри. Італія максимально залучилась в організацію змагань та вирішила їх використати і в політичному контексті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ansa.

Чи буде мир під час Олімпіади?

Напередодні зимової Олімпіади із заявою виступив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який за сумісництвом є віцепрем'єром країни. Він закликав зупинити усі воєнні дії у світі на час Ігор.

Ми маємо бути чемпіонами миру. Ми підтримуємо план США щодо Гази. Як сказав Папа Лев, ми ніколи не повинні відмовлятися від надії на мир. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані, ми вносимо пропозицію до ООН про олімпійське перемир’я для всіх війн, зокрема в Україні та на Близькому Сході,

– заявив Таяні.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав МОК не допустити росіян до участі в Олімпійських іграх. Він наголосив на важливості збереження санкцій, щоб агресор не використав спорт задля своєї пропаганди.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри-2026 відбудеться з 6 по 22 лютого в Мілані. Україна вже здобула єдину ліцензію у фігурному катанні на Олімпіаду.

Росіяни на Олімпійських іграх