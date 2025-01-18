Усик уйдет из бокса в 2025 году: американские СМИ анонсировали громкий уход украинца

Александр уже все доказал на самом высоком уровне, поэтому скоро должен завершить карьеру. Впрочем, есть несколько боксеров, которые могут задержать Усика еще на один бой.

Украинский боксер Александр Усик феерично провел 2024 год. Спортсмен дважды одолел Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Усик уйдет на пенсию

Это первый случай абсолюта в этом дивизионе за последние 25 лет. После таких успехов встал вопрос будущего Усика в боксе. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста ESPN Майка Коппинджера, уже в этом году украинец завершит профессиональную карьеру.

Американец уверен, что Усик уже преодолел всех лучших представителей топ-дивизиона. К примеру, Александр по два раза победил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, а также нокаутировал Даниэля Дюбуа.

По мнению Коппинджера, Александр вряд ли найдет мотивацию продолжать карьеру. При этом он упомянул и о войне в Украине как о дополнительном факторе уйти на пенсию.

Усику в этом году исполнилось 38 лет. Он заработал девятизначные суммы за свою блестящую карьеру. Но главное то, что он живет в охваченной войной Украине вместе с женой и детьми. Усик открыто высказывался против вторжения России и может переключить свое внимание на вопросы в родной стране. Именно так сделали два других бывших чемпиона-тяжеловеса – Владимир и Виталий Кличко,

– считает Коппинджер.

Возможный соперник Усика

При этом Майк не исключает, что Усик еще на один поединок задержится в боксе. Самым очевидным соперником может стать Даниэль Дюбуа. Британец владеет титулом IBF, которого вынужденно лишился Александр.

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Впрочем, инсайдер не уверен, что именно реванш "Динамита" может быть интересным Усику. Зато потенциальная победа Джозефа Паркера в феврале над Дюбуа должна больше мотивировать украинца на бой.

Это позволит ему одолеть еще одного оппонента и восстановить свой статус абсолюта. Среди других возможных оппонентов называется Мартин Баколе, Чжан Чжилей и Агит Кабаел.

Напомним, что Усик провел 23 поединка на профессиональном уровне. Все они завершились победой украинца, 14 из них – нокаутом. Александру покорились звание абсолютного чемпиона в крузервейте и хевивейте, а также золотая медаль на Олимпийских играх-2012.