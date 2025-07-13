Усик назвал лучшего боксера современности

Александр Усик уже через считанные дни проведет бой за звание абсолюта в супертяжелой весовой категории. Он будет драться с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа.

Накануне этого поединка украинский боксер дал интервью бывшему чемпиону мира Карлу Фрочу. В нем британец спросил Александра Усика, считает ли он себя лучшим бойцом современности по состоянию на сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

Читайте также Британец жестко отдубасил соперника и стал претендентом на бой с "Канело": видеообзор боя

Кого Усик считает лучшим боксером мира?

Обладатель поясов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе заявил, что нет. Он выделил другого боксера, который является непобежденным на профессиональном уровне.

Нет, я не лучший боец в мире. Я думаю, что это Теренс Кроуфорд,

– сказал Усик.

Отметим, что 37-летний американец становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. Последний раз он дрался в августе 2024 года, когда одолел Исроила Мадримова.

Справка. Всего на профи-ринге Теренс Кроуфорд провел 41 поединок. В них он одержал все победы, из которых 31 нокаутом.

Напомним, что уже совсем скоро американский боец может стать чемпионом мира еще в одной весовой категории. Он будет сражаться с Саулем Альваресом за звание абсолюта во втором среднем весе.