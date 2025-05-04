Мексиканец одержал победу единогласным решением судей. Сразу после этого Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх объявил имя следующего соперника "Канело", сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Он скучный парень, – Дюбуа назвал рецепт победы над Усиком, оценив его стойкость

Когда состоится бой

Как и ожидалось, им станет чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд. Едва ли не самая ожидаемая битва современности между звездами бокса состоится в Лас-Вегасе.

Они выйдут на ринг 12 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе, которое накануне завоевал Сауль Альварес.

К слову. Теренс Кроуфорд свой последний бой провел в августе прошлого года. Тогда он победил Исраила Мадримова единогласным решением судей.

Отметим, что 37-летний "Охотник" будет боксировать за статус абсолюта уже в третьем для себя дивизионе. Ранее он завоевывал это звание в первом полусреднем и полусреднем весе. Американец до сих пор остается непобежденным на профессиональном уровне.