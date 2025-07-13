Бой имел статус элиминатора WBC во втором среднем весе. Для британца это был дебют в этой весовой категории, сообщает 24 Канал.

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Как прошел бой Шираз – Берланга?

И Хамза Шираз провел его очень ярко. Он в начале присматривался к сопернику, а затем включился на полную.

Уже в третьем раунде непобежденный боец выбросил точный апперкот после попыток американца перевести бой в ближнее противостояние, отправив того в нокдаун. Впоследствии британец левым хуком во второй раз положил Берлангу на канвас.

А уже в пятой 3-минутке бой был завершен. Хамза провел серию ударов, после которых Берлангу повело и арбитр остановил поединок.

Смотрите видеообзор боя Шираз – Берланга

Справка. Это был 23-й бой на профессиональном уровне для Хамзи Шираза. В них он одержал 22 победы и однажды была зафиксирована ничья.

Отметим, что британец стал обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC во втором среднем весе, которым владеет Сауль Альварес. Мексиканец в мае стал абсолютом, одолев Уильяма Сулла, а сейчас готовится к мегафайту против Теренса Кроуфорда.