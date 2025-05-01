"Заставит снова капитулировать": украинский тренер назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш 19 июля на "Уэмбли".
- Тренер Дмитрий Сосновский считает, что Усик снова победит благодаря своим физическим преимуществам.
- Сосновский отметил, что класс Усика выше и он знает слабые места соперника.
- В первом бою в августе 2023 года Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде.
Украинский тренер Дмитрий Сосновский высказал свое мнение относительно реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Наставник назвал своего фаворита на предстоящий бой.
Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".
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Кого фаворитом выбрал Сосновский
Тренер считает, что Александр Усик воспользуется своими физическими преимуществами снова, пишет 24 канал со ссылкой на Sport.ua.
Александр снова постарается воспользоваться своими достоинствами. Постарается действовать на опережение, ускорять темп, донимать соперника сериями ударов и в конце концов, во второй половине боя заставит Дюбуа снова капитулировать,
– сказал Дмитрий Сосновский.
Он также добавил, что класс Усика – выше и это скажется на ходе событий в ринге. В частности он считает, что украинец изучил слабые места "Динамита".
Отметим, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде.