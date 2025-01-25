"Он его отвлекал": известный промоутер вспомнил бой Усика и Дюбуа
Британский промоутер Фрэнк Уоррен в очередной раз высказался о бое Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Он снова нашел, в чем обвинить украинца.
Ночью 27 августа 2023 года состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец победил соперника нокаутом, защитив свои чемпионские пояса.
Читайте также "Никогда не будем драться": известный боксер о возможном бое с Усиком
Уоррен о бое Усик – Дюбуа
Британец считает, что поединок против украинского боксера стал решающим в карьере Даниэля Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на BoxNation.
Даниэль знает, что должен был сделать больше в том бою, но его отвлекал рефери. Это мы уже обсуждали миллион раз,
– рассказал Фрэнк Уоррен.
Напомним, что в сентябре 2024 года Даниэль Дюбуа нокаутом победил Энтони Джошуа, став абсолютным чемпионом мира. Также британский боксер хочет реванша с Александром Усиком, однако пока неизвестно, состоится ли противостояние.