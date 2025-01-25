Вночі 27 серпня 2023 року відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.

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Воррен про бій Усик – Дюбуа

Британець вважає, що поєдинок проти українського боксера став вирішальним у кар'єрі Даніеля Дюбуа, пише 24 канал з посиланням на BoxNation.

Даніель знає, що мав зробити більше в тому бою, але його відволікав рефері. Це ми вже обговорювали мільйон разів,

– розповів Френк Воррен.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року Даніель Дюбуа нокаутом переміг Ентоні Джошуа, ставши абсолютним чемпіоном світу. Також британський боксер хоче реваншу з Олександром Усиком, однак поки невідомо, чи протистояння відбудеться.