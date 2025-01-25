Ночью 27 августа 2023 года состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец победил соперника нокаутом, защитив свои чемпионские пояса.

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Уоррен о бое Усик – Дюбуа

Британец считает, что поединок против украинского боксера стал решающим в карьере Даниэля Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Даниэль знает, что должен был сделать больше в том бою, но его отвлекал рефери. Это мы уже обсуждали миллион раз,

– рассказал Фрэнк Уоррен.

Напомним, что в сентябре 2024 года Даниэль Дюбуа нокаутом победил Энтони Джошуа, став абсолютным чемпионом мира. Также британский боксер хочет реванша с Александром Усиком, однако пока неизвестно, состоится ли противостояние.