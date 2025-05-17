Известный промоутер назвал короля бокса: это не Усик

Британский промоутер Эдди Хирн назвал современного короля бокса. Он отметил не Александра Усика.

Сейчас Александр Усик возглавляет несколько рейтингов лучших боксеров современности. Украинский боксер остается одним из лучших, однако не по мнению Эдди Хирна.

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Кого Хирн выбрал королем бокса

Промоутер считает Шакура Стивенсона по таланту на уровне с Рэем Леонардом, Уитакером и всеми другими величайшими боксерами, пишет 24 канал со ссылкой на Fight Hype.

Вот насколько он классный! Для величия нужен топовый соперник, которым для него станет Сепеда. Шакур покажет в этом бою, что он является королем бокса. На кону в бою должен стоять титул The Ring,

– сказал Эдди Хирн.

Напомним, что Шакур Стивенсон в 2024 году вызвал на бой Василия Ломаченко, однако пока неизвестно, продолжит ли украинец боксерскую карьеру.