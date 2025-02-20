Майк Тайсон назвал самого тяжелого соперника в карьере: выбор шокировал

"Железный Майк" дрался со многими звездами бокса. Американец назвал одного бойца, который был его самым тяжелым оппонентом.

Майк Тайсон во время профессиональной карьеры провел более 50 боев. Среди его соперников, в частности, были такие великие боксеры как Ларри Холмс, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис.

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Неожиданный выбор

Однако выбирая самого тяжелого оппонента, он остановился не на них, сообщает 24 Канал со ссылкой на Give Me Sport. Легендарный американец выделил экс-чемпиона мира по версии WBC Пинклона Томаса.

"Пинклон Томас был моим самым сильным соперником. Я никогда не думал о нем, но два года назад я посмотрел запись нашего боя. Я нанес ему 17 ударов по лицу, он упал, но это было 17 ударов!

Семнадцать ударов, в упор, все они были настолько сильными, насколько это было возможно, и от последнего он просто потерял сознание. Я подумал, что именно это мой самый тяжелый бой", – заявил Тайсон.

Справка. Бой Тайсон – Томас состоялся в 1987 году и стал юбилейным 30-м для "Железного Майка" на профессиональном уровне. Он нокаутировал Пинклона в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

Напомним, что свой последний поединок "Железный Майк" провел осенью 2024 года, когда дрался с шоуменом Джейком Полом. Тогда легендарный чемпион потерпел поражение единогласным решением судей.