Это позволило ему стать первым абсолютом в супертяжелой весовой категории в XXI веке. Украинец рассказал, какая победа далась ему тяжелее.

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Подготовка сильно отличалась

Объединенный чемпион мира однозначно заявил, что первая, сообщает 24 Канал со ссылкой на RTF. На это повлиял перенос той битвы, из-за которого украинец потратил очень много сил на тренировочный лагерь:

Для меня первый бой был намного тяжелее, чем второй. Тогда из-за переноса мы делали два тренировочных лагеря. Сначала три месяца подготовки, потом только неделю отдыха и снова три месяца в зале. На этот раз было легче, потому что я провел четыре месяца за раз в лагере сразу перед боем с Фьюри.

Напомним. Оба поединка продолжались все 12 раундов. В первом украинский боксер одолел Тайсона Фьюри раздельным решением судей, а во втором – единогласным.

Отметим, что пока будущий соперник Александра Усика остается неизвестным. Ожидается, что он будет драться против победителя боя Дюбуа – Паркер за звание абсолютного чемпиона мира.