После этого украинец возглавил рейтинг лучших боксеров современности независимо от весовой категории по версии нескольких авторитетных изданий. Своим мнением по этому поводу поделился бывший чемпион мира Тимоти Брэдли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Выделил двух бойцов

Он рассказал, кого лично считает лидером рейтинга P4P, который всегда вызывает споры между ценителями бокса. По словам американца, Александр заслуженно получил признание, однако у него есть достойный оппонент, который также заслуживает на первую строчку.

"Кроуфорд – это боец уровня pound-for-pound. Возможно, лучший боксер P4P в мире, в зависимости от достижений, которые также учитываются.

То, что Усик сделал за последние несколько лет, было феноменальным. Нельзя отрицать его первое место, но Кроуфорд уже более десяти лет находится в топ-3 или даже на первом месте в рейтинге pound-for-pound", – сказал Брэдли.

Справка. Сейчас оба фаворита Тимоти Брэдли являются непобедимыми на профессиональном уровне. Александр Усик имеет в своем активе 23 победы, а Теренс Кроуфорд – 41.

Напомним, что накануне Александр Усик заявил, что ему, вероятно, осталось провести всего два поединка до окончания карьеры. Ожидается, что следующий он проведет против победителя битвы Дюбуа – Паркер, которая состоится 22 февраля.