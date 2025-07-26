Ждал гимн Украины, но что-то пошло не так: видео курьеза с Коханом на Универсиаде

Украинский метатель Михаил Кохан стал чемпионом Универсиады-2025. На церемонии награждения с нашим атлетом произошел забавный случай, который попал на видео.

Обладатель золотой медали в метании молота Михаил Кохан ожидал услышать на подиуме гимн Украины. Однако организаторы включили композицию "Gaudeamus" – всем известный студенческий гимн, пишет 24 Канал.

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Как Кохан развеселил своих подписчиков?

Эта мелодия озадачила Михаила. Он скрестил руки, сигнализируя об ошибке.

"Это не тот гимн", – сказал на камеру Кохан.

Ситуацию разрядил бронзовый призер соревнований итальянец Джорджи Оливери. Он напомнил Михаилу, что на Универсиаде звучит "Gaudeamus", а не государственный гимн. Украинский легкоатлет сразу понял курьезность ситуации, которую воспринял с юмором.

После соревнований он опубликовал забавное видео, которое улучшило настроение его подписчикам.

Видео курьеза с Коханом на Универсиаде

Отметим, что Михаил Кохан завоевал золотую медаль на Универсиаде 23 июля 2025 года. В соревнованиях по метанию молота он показал результат 77,10 метров.

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих впервые за последние три года не попала на подиум Бриллиантовой лиги.