Обладатель золотой медали в метании молота Михаил Кохан ожидал услышать на подиуме гимн Украины. Однако организаторы включили композицию "Gaudeamus" – всем известный студенческий гимн, пишет 24 Канал.
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Как Кохан развеселил своих подписчиков?
Эта мелодия озадачила Михаила. Он скрестил руки, сигнализируя об ошибке.
"Это не тот гимн", – сказал на камеру Кохан.
Ситуацию разрядил бронзовый призер соревнований итальянец Джорджи Оливери. Он напомнил Михаилу, что на Универсиаде звучит "Gaudeamus", а не государственный гимн. Украинский легкоатлет сразу понял курьезность ситуации, которую воспринял с юмором.
После соревнований он опубликовал забавное видео, которое улучшило настроение его подписчикам.
Видео курьеза с Коханом на Универсиаде
Отметим, что Михаил Кохан завоевал золотую медаль на Универсиаде 23 июля 2025 года. В соревнованиях по метанию молота он показал результат 77,10 метров.
Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих впервые за последние три года не попала на подиум Бриллиантовой лиги.