Легенда Шахтера и сборной Украины вернулся в УПЛ: где будет играть Тарас Степаненко
- Тарас Степаненко подписал контракт с клубом УПЛ Колос.
- Переход из турецкого Эюпспора состоялся на правах свободного агента.
Зимнее трансферное окно подошло к завершению в большинстве чемпионатов Европы. Однако украинские клубы могут подписывать новичков вплоть до 11 марта.
Благодаря этому клуб УПЛ смог провернуть громкий трансфер в первый день весны. Колос на своем официальном сайте объявил о подписании экс-игрока сборной Украины.
Кого подписал Колос?
Новичком ковалевского клуба стал 36-летний полузащитник Тарас Степаненко. Последним клубом футболиста был турецкий Эюпспор, но Колос не сообщает о деталях соглашения с Тарасом.
Как указывает Transfermarkt, Степаненко перебрался в Колос на правах свободного агента. Это означает, что украинец досрочно разорвал соглашение с турками.
Срок действия контракта указан до 30 июня 2026 года, то есть только на половину текущего сезона. Сейчас команда из Ковалевки занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.
Что известно о карьере Тараса Степаненко?
- Полузащитник является воспитанником запорожского Металлурга, в составе которого и дебютировал на профессиональном уровне. Однако уже в 20 лет Тарас перебрался в донецкий Шахтер.
- Именно в составе "горняков" Степаненко стал легендой украинского футбола и самого Шахтера. В составе дончан опорный полузащитник провел 440 матчей, оформив 30 голов и 25 ассистов.
- Тарас вошел в топ-5 главных гвардейцев в истории клуба. Футболисту удалось выиграть 10 трофеев УПЛ, 9 Кубков Украины и 7 Суперкубков.
- Зимой 2025 года Степаненко перебрался в турецкий Эюпспор на правах аренды. Однако стать основным в этой команде футболист не смог, проведя 18 матчей.
- Также футболист долгое время был игроком основы сборной Украины и принимал с ней участие на трех чемпионатах Европы. В 87-ми матчах за национальную команду Тарас сыграл 87 матчей, оформив 4 гола.