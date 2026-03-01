Легенда Шахтера и сборной Украины вернулся в УПЛ: где будет играть Тарас Степаненко

Зимнее трансферное окно подошло к завершению в большинстве чемпионатов Европы. Однако украинские клубы могут подписывать новичков вплоть до 11 марта.

Благодаря этому клуб УПЛ смог провернуть громкий трансфер в первый день весны. Колос на своем официальном сайте объявил о подписании экс-игрока сборной Украины.

По теме Сенсационный лидер УПЛ прервал свою серию из шести побед подряд: кто теперь возглавляет таблицу

Кого подписал Колос?

Новичком ковалевского клуба стал 36-летний полузащитник Тарас Степаненко. Последним клубом футболиста был турецкий Эюпспор, но Колос не сообщает о деталях соглашения с Тарасом.

Как указывает Transfermarkt, Степаненко перебрался в Колос на правах свободного агента. Это означает, что украинец досрочно разорвал соглашение с турками.

Срок действия контракта указан до 30 июня 2026 года, то есть только на половину текущего сезона. Сейчас команда из Ковалевки занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Что известно о карьере Тараса Степаненко?