Легенда Шахтаря та збірної України повернувся в УПЛ: де гратиме Тарас Степаненко

Зимове трансферне вікно підійшло до завершення в більшості чемпіонатів Європи. Проте українські клуби мають змогу підписувати новачків аж до 11 березня.

Завдяки цьому клуб УПЛ зміг провернути гучний трансфер у перший день весни. Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання ексгравця збірної України.

До теми Сенсаційний лідер УПЛ перервав свою серію із шести перемог поспіль: хто тепер очолює таблицю

Кого підписав Колос?

Новачком ковалівського клубу став 36-річний півзахисник Тарас Степаненко. Останнім клубом футболіста був турецький Еюпспор, але Колос не повідомляє про деталі угоди із Тарасом.

Як вказує Transfermarkt, Степаненко перебрався в Колос на правах вільного агента. Це означає, що українець достроково розірвав угоду із турками.

Термін дії контракту вказаний до 30 червня 2026 року, тобто лише на половину поточного сезону. Наразі команда з Ковалівки посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Що відомо про кар'єру Тараса Степаненка?