Завдяки цьому клуб УПЛ зміг провернути гучний трансфер у перший день весни. Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання ексгравця збірної України.
До теми Сенсаційний лідер УПЛ перервав свою серію із шести перемог поспіль: хто тепер очолює таблицю
Кого підписав Колос?
Новачком ковалівського клубу став 36-річний півзахисник Тарас Степаненко. Останнім клубом футболіста був турецький Еюпспор, але Колос не повідомляє про деталі угоди із Тарасом.
Як вказує Transfermarkt, Степаненко перебрався в Колос на правах вільного агента. Це означає, що українець достроково розірвав угоду із турками.
Термін дії контракту вказаний до 30 червня 2026 року, тобто лише на половину поточного сезону. Наразі команда з Ковалівки посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.
Що відомо про кар'єру Тараса Степаненка?
- Півзахисник є вихованцем запорізького Металурга, у складі якого і дебютував на професійному рівні. Проте вже у 20 років Тарас перебрався у донецький Шахтар.
- Саме у складі "гірників" Степаненко став легендою українського футболу та самого Шахтаря. У складі донеччан опорний півзахисник провів 440 матчів, оформивши 30 голів та 25 асистів.
- Тарас увійшов у топ-5 головних гвардійців в історії клубу. Футболісту вдалось виграти 10 трофеїв УПЛ, 9 Кубків України та 7 Суперкубків.
- Взимку 2025 року Степаненко перебрався в турецький Еюпспор на правах оренди. Проте стати основним у цій команді футболіст не зміг, провівши 18 матчів.
- Також футболіст довгий час був гравцем основи збірної України та брав із нею участь на трьох чемпіонатах Європи. У 87-ми матчах за національну команду Тарас відіграв 87 матчів, оформивши 4 голи.