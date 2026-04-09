Мова про нападника Колоса Данила Колесника, який грав за другу команду ковалівців. Футболіст сам похвалився побиттям військового у себе в інстаграм, повідомляє Суспільне.

Чи були протиправні дії з боку ТЦК?

Цей інцидент викликав резонанс у суспільстві, що призвело до затримання Данила. Сам гравець виправдовувався тим, що захищав свого сусіда, якого начебто хотіли мобілізувати.

Крім того, пізніше Колесник заявив, що військовослужбовці першими застосували силу до нього. Представники ТЦК нібито погрожували йому зброєю та спеціально збили його автомобілем.

Зрештою поліція відкрила кримінальне провадження. а в ТЦК провели службове розслідування ситуації. За його підсумками не було виявлено порушень у діях військовослужбовців.

Про це розповів представник Бучанського ТЦК Ярослав Камуз. За висновками комісії, військовий виконував свою роботу із забезпечення мобілізаційних заходів.

Під час перевірки документів чоловік почав тікати та впав на сніг. В цей момент на місці подій з'явився Колесник, який був налаштований агресивно. Також встановлено, що у футболіста була закріплена кобура для пістолета на поясі.

Проте не зрозуміло, чи була в ній зброя. Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, повідомляє адвокатське об’єднання "Barristers". Згодом його змінили на особисте зобовʼязання.

