Речь о нападающем Колоса Данииле Колеснике, который играл за вторую команду ковалевцев. Футболист сам похвастался избиением военного у себя в инстаграм, сообщает Суспільне.

По теме Футболист Колесник после инцидента с ТЦК обнародовал благодарность от военных за помощь армии

Были ли противоправные действия со стороны ТЦК?

Этот инцидент вызвал резонанс в обществе, что привело к задержанию Даниила. Сам игрок оправдывался тем, что защищал своего соседа, которого якобы хотели мобилизовать.

Кроме того, позже Колесник заявил, что военнослужащие первыми применили силу к нему. Представители ТЦК якобы угрожали ему оружием и специально сбили его автомобилем.

В конце концов полиция открыла уголовное производство. а в ТЦК провели служебное расследование ситуации. По его итогам не было выявлено нарушений в действиях военнослужащих.

Об этом рассказал представитель Бучанского ТЦК Ярослав Камуз. По заключению комиссии, военный выполнял свою работу по обеспечению мобилизационных мероприятий.

Во время проверки документов мужчина начал убегать и упал на снег. В этот момент на месте событий появился Колесник, который был настроен агрессивно. Также установлено, что у футболиста была закреплена кобура для пистолета на поясе.

Однако не понятно, было ли в ней оружие. Напомним, что суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, сообщает адвокатское объединение "Barristers". Впоследствии его изменили на личное обязательство.

