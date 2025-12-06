Сенсационный ЛНЗ возглавил УПЛ: Шахтер не смог обыграть команду из села и потерял лидерство
- Шахтер сыграл вничью с Колосом, второй раз подряд потеряв очки в УПЛ.
- "Горняки" уступили лидерство в турнирной таблице сенсационному ЛНЗ.
В чемпионате Украины 2025–2026 продолжаются матчи 15-го тура в эти выходные. На субботу, 6 декабря, вынесена встреча с участием донецкого Шахтера.
Команда Арды Турана пожаловала в гости к сенсационному Колосу. Подопечные Руслана Костышина подошли к туру на четвертом месте, а в конце ноября одолели дома Динамо, сообщает 24 Канал.
Как Шахтер оступился в Ковалевке?
Более того, в апреле во время прошлой кампании "хлеборобы" смогли обыграть и Шахтер со счетом 4:2. Правда, тогда главным героем был Владислав Великан (1 гол + 3 ассиста), который нынче уже выступает за Полесье.
Да и Шахтером тогда руководил еще Марино Пушич. Теперь же команда под руководством Арды Турана на ходу, хотя после четырех разгромных побед донетчане едва не проиграли Кривбассу (2:2).
Колос – Шахтер 0:0
"Горняки" ожидаемо владели инициативой, но и Колос неплохо огрызался. В составе Шахтера неплохие моменты имел Элиас, а после удара Очеретько спас Пахолюк.
У гостей очень активными были Теллес и Красничи, тогда как герой встречи против Динамо Юрий Климчук особо ничем не запомнился. Впрочем, Шахтер продолжал давить на ворота гостей.
Во втором тайме Туран запустил Педриньо, Изаке и Мейреллиша. Однако защита Колоса справилась с этим и оставила свои ворота "на замке", во второй раз отобрав очки у гранда в этом сезоне.
Как Шахтер проводит сезон 2025 – 2026?
- Впервые с октября Шахтер теряет лидерство в чемпионате Украины. Команда Арды Турана позволила ЛНЗ себя догнать по количеству очков. "Фиолетовые" накануне разгромили Оболонь (3:0).
- Однако именно черкасцы расположились выше благодаря выигранной очной встрече. Колос же остается четвертым, однако по итогам тура подопечных Костышина могут обойти Кривбасс и Металлист 1925.
- В следующем туре чемпионата Украины Шахтер будет играть против Эпицентра, тогда как на Колос будет ждать выезд к Кривбассу.
- В еврокубках дела у "горняков" довольно неплохие. Подопечные Турана выиграли три из четырех матчей в Лиге конференций и занимают 4 место в турнирной таблице ЛК.