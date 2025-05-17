Колос вырывает победу у Карпат и еще больше обостряет борьбу за место в еврокубках

В субботу, 17 мая, сразу тремя матчами стартовал предпоследний 29-й тур УПЛ-2024/2025. В одном из них Колос принимал в Ковалевке львовские Карпаты.

Колос – Карпаты 2:1

Голы: Великан, 56, Гагнидзе, 89 – Красничи, 9 (авт.)

"Львы" приехали в гости к Колосу в статусе претендентов на еврокубки. Хотя Карпаты были сильно обескровлены в защитной линии поля. Сразу три центрбека не смогли помочь команде у Коваливцев: Педрозу, Стецков и Бабогло. Первые двое находятся в лазарете команды, а последний отсутствует из-за перебора желтых карточек, пишет 24 Канал.

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Первый тайм за "львами"

Поэтому Владиславу Лупашко пришлось изрядно поломать голову над тем, кого выпускать в защитном звене поля. Компанию Адамюку в центре защиты составил опорник Танда.

Карпаты активно начали поединок. Эта активность привела к голу, а точнее автоголу Красничи после удара Бруниньо – 0:1.

Еще несколько опасных атак было у гостей из Львова. Но забить подопечным Лупашко не удалось. Чего только стоил выстрел Танда.

На 20-й минуте Бурда был близок к тому, чтобы сравнять цифры на табло. Удар в упор с острого угла парировал Кинарейкин.

До перерыва обе команды пытались играть в открытый футбол, не затягивая мяч в центре поля. Однако забить второй мяч в первом тайме никому не удалось. Карпаты с минимальным преимуществом на табло ушли на перерыв 0:1.

Доминирование Колоса сыграло разницу

На 56-й минуте Великан забросил за шиворот Кинарейку. Яков снова сыграл не лучшим образом, достал мяч кончиками пальцев, но после круглый залетел в сетку ворот. Колос сравнял счет – 1:1. Это уже какое-то дежавю для голкипера Карпат.

Сразу же Ррапай упустил великолепный момент после удара головой. Хозяева значительно лучше начали играть во втором тайме.

В середине тайма Федор выверенной передачей нашел Пидлепенца, но мяч после удара Евгения пролетел рядом со штангой.

В конце матча Колос, который преобладал во втором тайме, вышел вперед. Гагнидзе воспользовался ошибкой Танды и переиграл Кинарейкина – 2:1.

Колос побеждает Карпаты и еще больше обостряет интригу в борьбе за еврокубковое 4-е место.

Подопечные Руслана Костышина набирает 35 баллов и занимает 10-ю позицию. Карпаты с 46 очками опускается на 5-ю строчку, ведь Полесье минимально переиграло на выезде Зарю 1:0. У стаи "волков" 47 набранных пунктов. Кривбасс тоже минимально победил Оболонь и сравнялся по очкам со "львами".