И главную роль в этом сыграл, что интересно, не Диас. И даже не нападающий — а номинально правый защитник Даниэль Муньос, который до этого провел яркий сезон за английский "Кристал Пэлас", пишет "24 Канал".

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Колумбия – ДР Конго 1:0

Гол: Муньос, 76

Матч с Демократической Республикой Конго должен был сложиться для колумбийцев проще, чем это получилось на самом деле. Но африканцы уже доказали, что умело пользуются статусом аутсайдера и способны удивить даже самых больших звезд – спросите у португальцев, которые смогли добиться от них лишь ничьей.

Вот и во втором матче этой неудобной команды на ЧМ казалось, что соперник будет тщетно биться об оборону конголезцев, упуская шанс за шансом. Колумбия нанесла девять ударов в створ ворот, но лишь один из них оказался результативным.

Его на 76-й минуте забил Муньос, который мог отличиться ещё в начале матча, но тогда гол был отменен из-за офсайда. На этот раз претензий у судейской бригады не было, поэтому латераль забил свой уже второй гол на чемпионате мира этого года.

Он оказался единственным – 1:0 в пользу Колумбии, которая выжала максимум из двух матчей и, набрав шесть очков, уже гарантировала себе выход в 1/16 финала.

Но и Конго с его упорством и колоритными болельщиками домой пока не собирается: в последнем туре есть возможность при определенном сценарии даже подняться на второе место — или же побороться за выход в число лучших третьих команд групп.