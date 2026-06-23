Второй тур чемпионата мира по футболу 2026 года подарил болельщикам настоящий перформанс от легендарного португальца. После шквала критики и призывов повесить бутсы на гвоздь Криштиану Роналду в очередной раз продемонстрировал свой характер, сообщает 24 Канал.

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Что сказал Роналду после матча?

После финального свистка Роналду не сдерживал эмоций в разговоре с журналистами, сообщает A Bola. Футболист признался, что последняя неделя стала для него настоящим психологическим испытанием из-за давления со стороны прессы и болельщиков.

Неделя была тяжёлой и мрачной — говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я держался, как всегда, потому что верю в упорный труд. Должен признать, было трудно, но мы вернулись. Бог помогает тем, кто усердно трудится,

– заявил Криштиану.

Он также подчеркнул, что успех команды и гарантированный выход из группы с 4 очками для него гораздо важнее любых личных рекордов.

Триумфальное возвращение легенды

Португалия без труда разгромила сборную Узбекистана со счётом 5:0. Сам капитан оформил дубль ещё в первом тайме и получил награду лучшего игрока матча, фактически выведя свою страну в плей-офф.

Роналду забил свой 10-й гол на чемпионатах мира. В матче с Узбекистаном 41-летний нападающий установил несколько рекордов. Он стал первым игроком, забивавшим голы на шести чемпионатах мира, а также самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира.

На групповом этапе ЧМ-2026 Португалии осталось сыграть с Колумбией.