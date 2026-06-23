Другий тур чемпіонату світу з футболу 2026 року подарував фанатам справжній перформанс від легендарного португальця. Після шквалу хейту та закликів повісити бутси на цвях, Кріштіану Роналду вкотре продемонстрував свій характер, повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Роналду після матчу?

Після фінального свистка Роналду не стримував емоцій у розмові з журналістами, інформує A Bola. Футболіст зізнався, що останній тиждень був для нього справжнім психологічним випробуванням через тиск преси та вболівальників.

Тиждень був важким і похмурим – говорили, що мені пора закінчувати з футболом. Але я тримався, як завжди, тому що вірю в наполегливу працю. Мушу визнати, було важко, але ми повернулися. Бог допомагає тим, хто старанно працює,

– заявив Кріштіану.

Він також підкреслив, що командний успіх і гарантований вихід із групи з 4 очками для нього значно важливіші за будь-які особисті рекорди.

Тріумфальне повернення легенди

Португалія без шансів знищила збірну Узбекистану з рахунком 5:0. Сам капітан оформив дубль ще у першому таймі та забрав нагороду найкращого гравця матчу, фактично вивівши свою країну до плей-оф.

Роналду забив свій 10 гол на чемпіонатах світу. У матчі з Узбекистаном 41-річний форвард встановив кілька рекордів. Він став першим гравцем, який забивав голи на шести Мундіалях, а також став найстаршим автором дубля в історії чемпіонатів світу.

На груповому етапі ЧС-2026 Португалії залишилося зіграти з Колумбією.