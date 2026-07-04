На поле в стартовом составе колумбийцев появился один из "заработчан" в чемпионате России. Но судьба быстро расставила все по своим местам: травма и замена уже на 8-й минуте, пишет 24 Канал.

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Колумбия – Гана 1:0

Гол: Ариас, 14

Нападающий Колумбии Йон Кордоба до сих пор не понимает, что выступать за российский "Краснодар" – это очень вредно для здоровья. Возможно, он осознает это чуть лучше после травмы, которую получил уже на 8-й минуте, уступив место на поле Луису Суаресу.

У ганцев тоже в начале не все было гладко: защитник Сенайя смог отыграть лишь 13 минут, после чего его заменил Алиду Сейду. И не успела стрелка часов сделать один оборот, как Колумбия уже вела в счете.

Свое дело сделал воодушевленный быстрым выходом на поле Суарес: поборолся на фланге и отдал великолепный навес на Йона Ариаса, которому оставалось переиграть голкипера в упор.

Рассказывать о Гане в этом матче уже буквально нечего: африканская сборная сыграла максимально беззубо, и едва ли не впервые на этом чемпионате случилось так, что одна из команд не нанесла ни одного удара вообще – ни в створ, ни хотя бы в сторону ворот соперника.

Зато колумбийцы после перерыва могли удвоить преимущество, но главная звезда нынешнего состава южноамериканцев Луис Диас оказался в офсайде, забивая второй мяч.

Обзор матча Колумбия – Гана от MEGOGO – смотрите видео:

1:0 в итоге: Африка после феноменального выхода 9 из 10 сборных в плей-офф ощутимо сбавила темпы и в 1/8 финала делегировала лишь две команды. А у Южной Америки будет вдвое больше представителей на следующей стадии.

С кем сыграет Колумбия в 1/8 финала?

Следующим соперником Луиса Диаса и компании станет Швейцария. Матч закроет программу 1/8 финала и состоится 7 июля в 23:00 по киевскому времени.