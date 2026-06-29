Сборная Канады стала первой командой, которая сыграет в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Кто составит компанию хозяевам Мундиаля в следующем раунде соревнований, рассказывает 24 Канал.
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Кто вышел в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу?
Поединок ЮАР – Канада в 1/16 не порадовал болельщиков большим количеством опасных моментов. Фаворитом этого матча были хозяева чемпионата мира, однако доказать это на футбольном поле канадцы долгое время не могли.
Южноафриканцы сумели втянуть соперника в вязкий футбол, не уступали в борьбе и, казалось, игра перейдет в дополнительное время и серию пенальти.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Однако на 90+2 минуте гол Эустакио перевернул ход матча и принес Канаде минимальную победу. Страна-хозяйка чемпионата мира первой завоевала путевку в 1/8 финала. Соперником канадцев на этой стадии станет победитель матча Нидерланды – Марокко.
Результаты матчей 1/16 ЧМ-2026
28 июня 22:00: ЮАР – Канада 0:1
29 июня 20:00 Бразилия – Япония
29 июня 23:30 Германия – Парагвай
30 июня 04:00 Нидерланды – Марокко
30 июня 20:00 Кот-д'Ивуар – Норвегия
1 июля 00:00 Франция – Швеция
1 июля 04:00 Мексика – Эквадор
1 июля 19:00 Англия – ДР Конго
1 июля 23:00 Бельгия – Сенегал
2 июля 03:00 США – Босния и Герцеговина
2 июля 22 :00 Испания – Австрия
3 июля 02 :00 Португалия – Хорватия
3 июля 06 :00 Швейцария – Алжир
3 июля 21 :00 Австралия – Египет
4 июля 01 :00 Аргентина – Кабо-Верде
4 июля 04 :30 Колумбия – Гана