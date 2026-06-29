Збірна Канади стала першою командою, яка зіграє в 1/8 чемпіонату світу-2026. Хто складе компанію господарям Мундіалю у наступному раунді змагань, розповідає 24 Канал.

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Хто вийшов в 1/8 фіналу ЧС-2026 з футболу?

Поєдинок ПАР – Канада в 1/16 не потішив уболівальників великою кількістю небезпечних моментів. Фаворитом цього матчу були господарі чемпіонату світу, однак довести це на футбольном полі канадці довгий час не могли.

Південноафриканці змогли втягнути суперника у в'язкий футбол, не поступалися у боротьбі і, здавалося, гра перейде в екстра-тайми та серію пенальті.

Однак на 90+2 хвилині гол Еустакіо перевернув хід матчу і приніс Канаді мінімальну перемогу. Країна-господар Мундіалю першою здобула путівку в 1/8 змагань. Суперником канадців на цій стадії стане переможець матчу Нідерланди – Марокко.

Результати матчів 1/16 ЧС-2026

28 червня 22:00: ПАР – Канада 0:1

29 червня 20:00 Бразилія – Японія

29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай

30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко

30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія

1 липня 00:00 Франція – Швеція

1 липня 04:00 Мексика – Еквадор

1 липня 19:00 Англія – ДР Конго

1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал

2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина

2 липня 22:00 Іспанія – Австрія

3 липня 02:00 Португалія – Хорватія

3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир

3 липня 21:00 Австралія – Єгипет

4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде

4 липня 04:30 Колумбія – Гана