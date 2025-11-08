"Он криптонит для Усика": назван боксер, который нанесет украинцу первое поражение

Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Сначала он покорил крузервейт, а затем стал королем супертяжелой весовой категории.

Многие эксперты считают, что пока нет бойца, который способен одолеть украинца. Однако с таким мнением не согласен Спенсер Браун, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Читайте также Экс-промоутер Усика рассказал, как появился мем "Don't push the horses", который разорвал соцсети

Кто способен одолеть Усика?

Менеджер временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела поделился мыслями о возможном бое своего клиента против действующего абсолюта хевивейта. Он считает, что именно в этой битве Александр Усик может потерпеть первое поражение в карьере.

Может ли Кабаел победить Усика? С ударами по корпусу – да. Это громкое заявление, которое люди назовут идиотским, мол, да что он такое говорит! Но позвольте мне сказать: он – криптонит для Усика. Он действительно криптонит,

– сказал Браун.

Отметим, что ранее сам Агит Кабайел высказывался о возможном поединке с украинцем. Он считает, что в ринге он может создать серьезные проблемы Александру Усику из-за очень неудобного стиля для действующего абсолюта.

К слову. Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Усика. Его обязали провести защиту пояса WBO против Фабио Уордли, однако пока украинец придерживается информационной тишины по этому поводу, а инсайдеры сообщали, что он может отказаться от титула ради коммерчески более интересного поединка.

Напомним, что накануне бывший чемпион мира заявил, что имел общение с Александром об очном противостоянии. В нем украинский боксер сказал, что готов устроить такой поединок.

Что известно об Агите Кабайеле?