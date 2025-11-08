"Он криптонит для Усика": назван боксер, который нанесет украинцу первое поражение
- Спенсер Браун считает, что Агит Кабайел может нанести первое поражение Александру Усику, называя его "криптонитом" для украинца.
- Усик обязан провести защиту пояса WBO против Фабио Уордли, но может отказаться от титула ради более коммерчески выгодного поединка.
Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Сначала он покорил крузервейт, а затем стал королем супертяжелой весовой категории.
Многие эксперты считают, что пока нет бойца, который способен одолеть украинца. Однако с таким мнением не согласен Спенсер Браун, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxNation.
Кто способен одолеть Усика?
Менеджер временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела поделился мыслями о возможном бое своего клиента против действующего абсолюта хевивейта. Он считает, что именно в этой битве Александр Усик может потерпеть первое поражение в карьере.
Может ли Кабаел победить Усика? С ударами по корпусу – да. Это громкое заявление, которое люди назовут идиотским, мол, да что он такое говорит! Но позвольте мне сказать: он – криптонит для Усика. Он действительно криптонит,
– сказал Браун.
Отметим, что ранее сам Агит Кабайел высказывался о возможном поединке с украинцем. Он считает, что в ринге он может создать серьезные проблемы Александру Усику из-за очень неудобного стиля для действующего абсолюта.
К слову. Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Усика. Его обязали провести защиту пояса WBO против Фабио Уордли, однако пока украинец придерживается информационной тишины по этому поводу, а инсайдеры сообщали, что он может отказаться от титула ради коммерчески более интересного поединка.
Напомним, что накануне бывший чемпион мира заявил, что имел общение с Александром об очном противостоянии. В нем украинский боксер сказал, что готов устроить такой поединок.
Что известно об Агите Кабайеле?
33-летний немецкий боксер, который до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне.
Завоевал титул временного чемпиона WBC в феврале 2025 года, когда нокаутировал китайского великана Чжан Чжилея.
Всего на профи-ринге провел 26 боев, в которых одержал все победы, из которых 18 – нокаутом.
Сейчас немец занимает третью строчку в рейтинге лучших боксеров хевивейта по версии BoxRec. Его опережают только Усик и Уордли.
Следующий поединок проведет 10 января против поляка Дамиана Кныбы. Ожидается, что организация WBC вскоре санкционирует бой, в котором Усик обязан будет защищать титул против победителя.