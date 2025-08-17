Представители страны-агрессора в очередной раз продемонстрировали свои истинные лица. Дикий инцидент возник во время отдыха семьи футболиста сборной Украины и Дженоа Руслана Малиновского.

Деталями неприятного инцидента поделилась Роксана Малиновская, жена украинского футболиста Руслана Малиновского. Конфликт с россиянами случился, когда семья игрока сборной Украины отдыхала на пляже в Италии, пишет 24 Канал.

Почему россияне приставали к Малиновскому и его семье?

Паре пьяных россиян не понравилось, что украинцы общались между собой на родном языке. Представителей страны-террористки не остановило, что вместе с Русланом и Роксаной была маленькая 6-летняя дочь Оливия.

"Плохой вечер. Мы с Русланом и Оливией были на пляже, когда какая-то пара россиян начала приставать к нам, услышав украинскую речь.

Говорят: "Вы здесь, в Италии, благодаря нам, русским". Вероятно, имеют в виду войну. Эти двое пьяных, мужчина и женщина, несли такую чушь. Особенно женщина. "Разговариваете на своем отвратительном украинском языке!". А еще говорили нам, что они нас освободили", – рассказала жена Малиновского.

Отметим, что россияне и их лидер Владимир Путин все время несут чушь о "братском народе". При этом уже десять лет ведут захватническую войну против Украины, в том числе три года полномасштабной.

Поэтому европейским странам следовало бы пересмотреть свое отношение к гражданам России и не пускать их в цивилизованных мир.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский в начале мая этого года во второй раз стал отцом. Его жена подарила ему сына, которому дали имя Кристиан.