Представники країни-агресорки вчергове продемонстрували свої справжні обличчя. Дикий інцидент виник під час відпочинку родини футболіста збірної України та Дженоа Руслана Маліновського.

Деталями неприємного інциденту поділилася Роксана Маліновська, дружина українського футболіста Руслана Маліновського. Конфлікт з росіянами трапився, коли родина гравця збірної України відпочивала на пляжі в Італії, пише 24 Канал.

Чому росіяни чіплялися до Маліновського та його родини?

Парі п'яних росіян не сподобалося, що українці спілкувалися між собою рідною мовою. Представників країни-терористки не зупинило, що разом з Русланом і Роксаною була маленька 6-річна донька Олівія.

"Поганий вечір. Ми з Русланом та Олівією були на пляжі, коли якась пара росіян почала чіплятися до нас, почувши українську мову.

Кажуть: "Ви тут, в Італії, завдяки нам, росіянам". Ймовірно, мають на увазі війну. Ці двоє п’яних, чоловік та жінка, несли таку нісенітницю. Особливо жінка. "Розмовляєте своєю огидною українською мовою!". А ще казали нам, що вони нас звільнили", – розповіла дружина Маліновського.

Зазначимо, що росіяни та їхній лідер Володимир Путін весь час несуть нісенітниці про "братній народ". При цьому вже десять років ведуть загарбницьку війну проти України, в тому числі три роки повномасштабної.

Тож європейським країнам варто було б переглянути своє ставлення до громадян Росії та не пускати їх у цивілізованих світ.

Раніше повідомлялося, що Руслан Маліновський на початку травня цього року вдруге став батьком. Його дружина подарувала йому сина, якому дали ім'я Крістіан.