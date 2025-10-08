Несмотря на проблемы в прошлом сезоне, Динамо стало чемпионом Украины, хотя и провалилось на евроарене. В новом сезоне у киевского клуба дела значительно хуже.

Динамо не смогло выиграть 4 матча подряд, а непростую ситуацию в команде подогревает конфликт тренера киевлян Александра Шовковского и футболиста Андрея Ярмоленко. О ситуации в Динамо рассказывает 24 Канал.

Какие результаты Динамо в последнее время?

Динамо вылетело от кипрского Пафоса в квалификации Лиги чемпионов-2025/2026. А уже потом "бело-синие" уступили Маккаби Тель-Авив в плей-офф отбора Лиги Европы и спустились в Лигу конференций.

Однако неудача киевского клуба в еврокубках произошла летом – в чемпионате подопечные Александра Шовковского стартовали с четырех побед подряд. Однако первые проблемы "бело-синих" в УПЛ начались осенью.

Динамо потеряло комфортное лидерство в УПЛ и позволило Шахтеру выйти на первое место. Киевляне лидировали со значительным отрывом от "горняков", которые являются их главным конкурентом в борьбе за чемпионство.

Сначала Динамо упустило победу в матче против Оболони (2:2), пропустив гол на последних минутах, а в следующем туре по сценарию предыдущей игры сыграли вничью с Александрией (2:2).

Последние результаты Динамо / Скриншот с Flashscore

Далее во Львове Динамо упустило победу в матче против Карпат на последних минутах – 3:3, а в минувшие выходные сыграли вничью с Металлистом 1925 – 1:1. Между тем киевлян проиграли Кристал Пэлас (0:2) на старте Лиги конференций 2025/2026.

Что происходит в раздевалке Динамо?

Частые неудачные результаты на футбольном поле могут влиять на настроение команды в раздевалке. В частности, может исчезать доверие к главному тренеру, а лидеры и опытные игроки начинают выражать недовольство.

Еще летом в СМИ начали говорить о конфликте между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко. Впервые об этом сказал в своей программе на ютуб-канале BurBuzz блогер и инсайдер Игорь Бурбас.

Шовковский и Ярмоленко / Фото Динамо Киев

Тогда появилась информация, что Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки перед вторым матчем с Пафосом в отборе Лиги чемпионов-2025/2026. Якобы главному тренеру Динамо не понравился подход ветерана команды к подготовке.

Впоследствии Шовковский и Ярмоленко прокомментировали слухи, заявив, что никакого конфликта между ними нет. Вероятно, главный тренер киевлян и футболист решили, не выносить проблему на всеобщее обозрение.

Однако в минувшие выходные слухи о конфликте между Шовковским и Ярмоленко в Динамо получили новую жизнь. Ярмоленко отсутствовал в заявке команды на ничейный матч с Металлистом 1925.

Естественно, что у главного тренера спросили на пресс-конференции об отсутствии такой важной фигуры для команды, как Ярмоленко. Ответ Шовковского удивил и вероятно подтвердил конфликт с футболистом.

Это надо спросить у самого Андрея. После матча с Кристал Пэлес он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды,

– сказал Шовковский.

Ярмоленко и Шовковский / Фото Динамо Киев

Отметим, что блогер и журналист Игорь Цыганик на своем ютуб-канале в программе "Цыганик.Live" поделился информацией об Александре Шовковском и Андрее Ярмоленко.

Конфликт есть и существует уже определенный период. Об этом уже все знают. Это секрет Полишинеля,

– рассказал Цыганик.

Кроме того, Цыганик высказался об отсутствии Ярмоленко на матче с Металлистом 1925. Блогер рассказал, что после матча с Кристал Пэлес футболист не вернулся в Украину.

"Насколько я понимаю, у него определенная семейная проблема, которую нужно решить. Президент клуба Игорь Суркис был в курсе этой ситуации, и с ним Ярмоленко проговорил этот момент", – добавил Цыганык.

Стоит вспомнить, что Андрей Ярмоленко эмоционально высказывал претензии в сторону скамейки запасных во время матча Кристал Пелес, после того, как его заменили на 67-й минуте. Кому были адресованы слова неизвестно.

Эмоция Ярмоленко во время матча Динамо – Кристал Пэлас: смотрите видео

Что о конфликте в Динамо говорят эксперты?

Экс-тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич говорил о ситуации в Динамо, в частности, вероятный конфликт между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским.

Мне сложно это комментировать, не зная всей ситуации изнутри. Опять же, на мой взгляд, что-то там не в порядке внутри коллектива, раз такое происходит,

– сказал Маркевич для Sport.ua.

Журналист и блогер Виктор Вацко в собственной программе на ютуб-канале Вацко.Live высказался о конфликте между главным тренером Динамо и футболистом.

"Последние слова Шовковского свидетельствует о том, что тренер больше не рассчитывает на Андрея Ярмоленко. Подобная ситуация показывает, что в раздевалке Динамо не все в порядке, а ответственность за это лежит на главном тренере и его штабе", – отметил Вацко.

Кроме того, легенда Динамо Йожеф Сабо рассказал "Украинскому футболу", что нужно делать, чтобы решить споры между Ярмоленко и Шовковским.

"Нужно, чтобы Саша разбирался, а лучше всего – президент Игорь Суркис. Это ненормально. Я так думаю, что в команде есть игроки, которые поддерживают Ярмоленко, а есть такие, что за Шовковского. Ужасно, если такое происходит в коллективе. Срочно нужно что-то делать, чтобы наладить отношения в команде и избежать разделения. Выход? Примирить коллектив. Можно идти по жестким решениям – или менять Шовковского на другого тренера, или уволить Ярмоленко, или чтобы он сам как-то ушел... Но лучше всего – это всем вместе собраться, обсудить ситуацию и найти возможность работать на успех команды совместно" – сказал Сабо.

Что ждет Динамо дальше?