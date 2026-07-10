Спортсменка заявила, что считает недопустимой агрессию в отношении военнослужащих. Она опубликовала это в своем инстаграме.

Как Олейникова отреагировала на события во Львове?

Олейникова подчеркнула, что возможные нарушения со стороны сотрудников ТЦК должны оцениваться исключительно государственными органами.

Когда (и если) военнослужащие ТЦК допускают нарушения – у нас есть достаточно государственных инструментов для того, чтобы дать этому оценку. Но только государство должно это делать – и уже делает,

– написала она.

Также теннисистка раскритиковала граждан, которые, по ее словам, уклоняются от мобилизации и не осознают вклад украинских военных в защиту страны.

Отдельно Олейникова заявила, что после подобных инцидентов сотрудники ТЦК должны иметь право применять огнестрельное оружие.

Реакция Александры Олейниковой / Фото скриншот из инстаграма теннисистки

Олейникова известна своей принципиальной патриотической и активной гражданской позицией. Она открыто выступает против двойных стандартов в международном спорте, решительно осуждает российскую агрессию и поддерживает украинских военных. Ее отец в настоящее время проходит службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошли столкновения между гражданскими лицами и представителями ТЦК и СП. Во время инцидента толпа повредила и опрокинула служебный автомобиль военных. После этого часть участников конфликта обнародовала видеообращение с извинениями.