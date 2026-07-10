Спортсменка заявила, що вважає неприпустимою агресію щодо військовослужбовців. Вона опублікувала це в своєму інстаграм.

Як Олійникова відреагувала на події у Львові?

Олійникова наголосила, що можливі порушення з боку працівників ТЦК мають оцінюватися виключно державними органами.

Коли (і якщо) військовослужбовці ТЦК допускають порушення – в нас є достатньо державного інструментарію для того, щоб дати цьому оцінку. Але лише держава має це робити – і вже робить,

– написала вона.

Також тенісистка розкритикувала громадян, які, за її словами, ухиляються від мобілізації, та що вони не усвідомлюють внеску українських військових у захист країни.

Окремо Олійникова заявила, що після подібних інцидентів працівники ТЦК повинні мати право застосовувати вогнепальну зброю.

Реакція Олександри Олійникової / Фото скриншот інстаграм тенісистки

Олійникова відома своєю принциповою патріотичною та активною громадянською позицією. Вона відкрито виступає проти подвійних стандартів у міжнародному спорті, рішуче засуджує російську агресію та підтримує українських військових. Її батько нині проходить службу в лавах Збройних Сил України.

Увечері 8 липня в Сихівському районі Львова сталися сутички між цивільними та представниками ТЦК та СП. Під час інциденту натовп пошкодив і перекинув службовий автомобіль військових. Після цього частина учасників конфлікту оприлюднила відеозвернення з вибаченнями.